Я не вижу там пенальти: Тренер сборной Дании отреагировал на ключевой момент полуфинала Евро-2020 с Англией

Об этом сообщает BT.dk .

По словам тренера, в эпизоде когда арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Мел, нарушения правил не было.

"Я просто не вижу этого. Я не вижу там пенальти. Это трудно. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жаль ребят. Горько вылетать вот так", - сказал Гьюлманд.

Он добавил, что перед тем, как судья назначил одиннадцатиметровый на поле было два мяча и игру было необходимо остановить.

"Достаточно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом за 5 секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть", - упрекнул Гьюлманд.

Гарри Кейн на 104-й минуте не смог переиграть голкипера Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако удачно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.