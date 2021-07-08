Я не вижу там пенальти: Тренер сборной Дании отреагировал на ключевой момент полуфинала Евро-2020 с Англией
Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти, который вывел Англию в финал Евро-2020
Об этом сообщает BT.dk .
По словам тренера, в эпизоде когда арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Мел, нарушения правил не было.
"Я просто не вижу этого. Я не вижу там пенальти. Это трудно. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жаль ребят. Горько вылетать вот так", - сказал Гьюлманд.
Он добавил, что перед тем, как судья назначил одиннадцатиметровый на поле было два мяча и игру было необходимо остановить.
"Достаточно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом за 5 секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть", - упрекнул Гьюлманд.
Гарри Кейн на 104-й минуте не смог переиграть голкипера Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако удачно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
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