Я не вижу оснований для своей отставки, - Монастырский

Об этом он заявил на брифинге в Припяти во время совместных тактико-специальных учений подразделений МВД, передает Еспресо.TV.



"Я не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – сказал министр.

Напомним, что народные депутаты из "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.