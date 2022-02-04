Я не вижу оснований для своей отставки, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский не видит оснований для своей отставки
Об этом он заявил на брифинге в Припяти во время совместных тактико-специальных учений подразделений МВД, передает Еспресо.TV.
"Я не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – сказал министр.
- Напомним, что народные депутаты из "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
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