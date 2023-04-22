Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Анализируя ситуацию в России, я не вижу там игроков, которые могут сейчас бросить вызов Кремлю, стать движущей силой революции или дворцового переворота. Я больше верю в бунты и погромы. Когда Россия достигает точки суперхрупкости, тогда начинаются процессы отмирания государства, то есть потеря его функций: невозможность федерального центра обеспечивать правопорядок и контроль над другими регионами, нехватка силового ресурса и политической воли для осуществления тех или иных шагов – все это было уже неоднократно в истории Российской империи, и в начале XX века, и во время распада Советского Союза" , – сказал политолог.

Виталий Кулик отметил, что в те времена, когда была достигнута такая точка суперхрупкости, происходило схлопывание страны в себя, и она переживала глубинную гражданскую войну или, как это было в 1991 году, каким-то мирным образом смогла провести бракоразводный процесс.

"Сейчас я не вижу перспективы для такого мирного перехода в развал, я вижу наоборот – переход в глубинную гражданскую войну и это будет происходить не руками каких-то элит. Создание новых независимых государств на построссийском пространстве действительно будет происходить руками местных элит, возможно не современных, а новых, которые воспользуются ситуацией и свергнут действующие элиты. Но на данный момент каких-либо групп влияния, которые могли бы появиться как оппоненты кремлевского режима, нет", - подытожил Кулик.