Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не верю в российскую агентуру. Судя по тому, как обработано устройство прослушивания, как поставлен номер, это очень похоже на аппаратуру, используемую какими-то службами Украины", - отметил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ добавил, что прослушивать Виталия Портникова могли и частные службы.

"У нас есть много служб. Есть много частных структур, которые могут позволить себе приобрести и использовать такую технику. Поэтому думаю, что это устройство именно украинского происхождения", - отметил Виктор Ягун.

10 августа во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на Еспресо, нашел устройство прослушивания.

12 августа Львовское областное управление СБУ устанавливает обстоятельства появления в квартире журналиста Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.

В тот же день коллектив телеканала "Еспресо" выступил с заявлением о прослушивании журналиста Виталия Портникова.

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