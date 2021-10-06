Я не верю в досрочные парламентские и президентские выборы - будет выглядеть странно, - Разумков

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .

"Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть - роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то пропадет" , - заявил Разумков.

По его словам, сейчас парламент находится в бюджетном процессе.

"Далее весна - это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем", - сказал Разумков.

Председатель ВР считает невозможными и досрочные президентские выборы. "Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть - это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти ", - подчеркнул Разумков. Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложение "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.

Впоследствии Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.

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