Я не верю в досрочные парламентские и президентские выборы - будет выглядеть странно, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не верит в то, что вскоре могут состояться досрочные парламентские выборы в Украине
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .
"Я не верю в досрочные выборы. Эксперты смогут более подробно ответить. Это будет очень странно выглядеть - роспуск парламента сегодня. Потому что нет на это оснований. Плюс коллеги только сядут в кресла, я думаю, что желание выйти из этого кресла как-то пропадет" , - заявил Разумков.
По его словам, сейчас парламент находится в бюджетном процессе.
"Далее весна - это достаточно сложный этап для Украины. Давайте сначала отопительный сезон пройдем", - сказал Разумков.
"Если мы говорим о базовых вещах и законах, которые сегодня действуют, это невозможно. Потому что действующий президент не может пойти на досрочные выборы, поскольку он не сможет переизбраться. Я не исключаю, что коллеги сейчас будут менять закон, если это будет необходимо. Но я надеюсь, что все же это слухи, потому что власть - это хорошо, но власть должна работать на пользу, а не быть для власти ", - подчеркнул Разумков.
- Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложение "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.
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