Я не верю, что будет конфисковано имущество российских олигархов, - адвокат Козаченко
Татьяна Козаченко, адвокат и общественный деятель, отметила, что арест на имущество российских олигархов был наложен через ограничительные, а не лишающие права собственности санкции
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Арест на имущество российских олигархов в других странах был наложен в результате применения к ним санкций, то есть это означает, что оказывается международное давление для того, чтобы изменить поведение олигархов через ограничение их действий и владение имуществом. Но это не говорит о том, что это имущество имеют право у них забрать. Для того чтобы забрать имущество нужны другие механизмы, а именно сопоставление стоимости и конкретная ответственность лица", - пояснила адвокат.
Татьяна Козаченко отметила, что санкциями можно ограничить в чем-то, но не лишить права собственности, потому что для этого нужны либо закон, либо судебное решение, которое принимает и реализует законодательство. А это уже сложный механизм, используемый не так часто.
"Я не верю, что будет конфисковано имущество олигархов и говорю это открыто, потому что это имущество конкретных физических лиц и нужно сначала доказать, что именно эти физические лица совершили преступление и причинили вред. Соответственно, чтобы этот ущерб был удовлетворен за счет их имущества. Но мы сейчас имеем конкретную страну-агрессора и на сегодняшний момент можем разработать механизмы вместе с международными партнерами, чтобы не просто наложить арест на активы РФ, но и взыскать эти активы для компенсации ущерба, понесенного Украиной", - подчеркнула Козаченко.
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