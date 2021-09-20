Я не смогу смотреть в зеркало, если сменю гражданство, - Кличко

Об этом сообщает LB.ua .



По словам Кличко, он получал официальные предложения о смене гражданства.



"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с " примите гражданство ". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Совсем ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства - советское много лет назад и украинское. Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах, как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю ", - сказал Кличко-младший.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, вскоре после поражения от британского тяжеловеса Энтони Джошуа.