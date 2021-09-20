Я не смогу смотреть в зеркало, если сменю гражданство, - Кличко
Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал о предложении сменить гражданство
Об этом сообщает LB.ua .
По словам Кличко, он получал официальные предложения о смене гражданства.
"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с " примите гражданство ". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Совсем ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства - советское много лет назад и украинское. Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах, как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю ", - сказал Кличко-младший.
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, вскоре после поражения от британского тяжеловеса Энтони Джошуа.
- Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.
- 20 июля стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг , может задействовать опцию реванша, которая была прописана в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри.
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