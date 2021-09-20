Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Я не смогу смотреть в зеркало, если сменю гражданство, - Кличко

Я не смогу смотреть в зеркало, если сменю гражданство, - Кличко

20 сентября, 2021 понедельник
13:27
Спорт Владимир Кличко

Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал о предложении сменить гражданство

Об этом сообщает LB.ua .

По словам Кличко, он получал официальные предложения о смене гражданства.

"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с " примите гражданство ". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Совсем ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства - советское много лет назад и украинское. Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах, как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю ", - сказал Кличко-младший.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, вскоре после поражения от британского тяжеловеса Энтони Джошуа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Владимир Кличко
Читайте также:
18 сентября, 2021 суббота
Разуверившиеся в Путине и Пушилини боевики "ДНР" жгут российские паспорта вместо "голосования". Обнародовано видео
19 сентября, 2021 воскресенье
Новый Берия после Зиничева уберет Золотова и Дюмина, а потом и Путина, - Пионтковский
Путін
18 сентября, 2021 суббота
Попытка открытого военного вторжения в Украину может закончиться большим хаосом и поражением для России, - Усов
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.61
    Покупка 26.61
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.11
    Продажа 31.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
20 сентября
14:48
коронавирус
Кузин: 98% COVID-госпитализированных в Украине не вакцинированы
14:44
Марлос
Мой контракт заканчивается, цикл подходит к концу, - Звезда "Шахтера" Марлос намекнул, что покинет клуб
14:31
Юрий Бутусов
"Слуги" перенесли заседание ВСК по "вагнергейту" и затягивают расследование по указанию ОПУ, - Бутусов
14:30
Отопительный сезон: в Минрегионе рассказали, что будет с тарифами на газ, тепло и горячую воду
14:26
Усик и компания отправились в Лондон на бой с Джошуа. Фото
14:11
Александр Корниенко
"Слуги народа" пока не инициировали отставку Разумкова, - Корниенко
13:55
ФГВФО
Фонд гарантирования вкладов досрочно погасил еще 2 млрд грн задолженности перед Минфином
13:37
карантин
В Украине продлили карантин до конца года
13:27
Сергей Наев
Упразднение миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ может привести к эскалации на Донбассе, - Наев
13:03
заморозки
Украинцев предупредили о заморозках: где ожидать
12:52
Украина завоевала серебро на чемпионате Европы по баскетболу
12:44
COVID
В Италии начали прививаться третьей дозой вакцины против коронавируса
12:35
Дмитрий Разумков
Рада начнет рассмотрение проекта госбюджета на следующий год 21 сентября, - Разумков
12:31
Марлос
"Шахтер" однажды вернется в Донецк, но я, наверное, не буду частью этого возвращения, - Марлос сделал трогательное заявление
12:17
погода
В Киеве наступила метеорологическая осень почти на месяц раньше, чем в прошлом году
11:55
Дмитрий Разумков
Отставки в Раде: Разумков обратится к антикоррупционным органам для проверки информации о подкупе депутатов
11:55
Укренэрго
Укрэнерго перешло в управление Министерства энергетики
11:43
Елина Свитолина
Свитолина осталась в ТОП-4 лучших теннисисток мира
11:27
Сборная Италии по волейболу
Италия стала чемпионом Европы по волейболу
11:27
Фонд энергоэффективности объявил конкурс на должность директора
11:21
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
11:00
Укрзализница
В Мининфраструктуры рассказали, как будут выводить Укрзализныцю из самого большого кризиса за годы ее существования
10:59
Сергей Наев
Наев: Угроза полномасштабного вторжения РФ на украинские территории остается
10:32
В России произошла стрельба в Пермском университете: есть погибшие и раненые
10:31
поезд
Укрзализныця изменила маршрут поездов из Черновцов в Киев из-за оползня
10:09
Слуга народа
"Слуги народа" соберутся на заседание вечером 20 сентября
10:00
Укроборонпром
Укроборонпром в первом полугодии 2021 года получил более полумиллиарда гривен прибыли, - StateWatch
10:00
Эксклюзив
Кого и как в оккупированном Крыму следует убеждать, что надо быть с Украиной. Оценка историка
09:51
ГСЧС предупредила об угрозе подтоплений в западных областях Украины
09:30
коронавирус
В 11 областях Украины превышен показатель COVID-госпитализаций: не соответствуют "зеленой" зоне
09:22
доллар
Официальный курс доллар начал неделю подорожанием
09:11
Emmys 2021
В США вручили телевизионную премию "Эмми": кто получил награду
09:00
Эксклюзив
Петр Болбочан
Почему украинский полковник Болбочан вошел в Симферополь, но не покорил Крым. объясняет историк
08:52
Алексей Арестович
Украина будет отдельно изучать каждый случай участия в выборах в Госдуму РФ жителей ОРДЛО и Крыма, - Арестович
08:20
танк ООС
Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный
08:14
Коронавирус: за сутки умерли 44 украинца
08:00
Эксклюзив
За то, что северная часть Арабатской стрелки осталась в Украине, следует благодарить гетмана Скоропадского, - историк Сергей Громенко
07:58
КНДР провела испытания ракет
Корея планирует вооружиться баллистической ракетой, которая будет запускаться с подводных лодок
07:38
На Харьковщине горела школа
07:19
В США военный самолет упал в жилом районе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV