"Я не шучу": Эрдоган требует от Греции демилитаризовать острова в Эгейском море

Речь Эрдогана цитирует Associated Press.

Турция утверждает, что Греция наращивает военное присутствие, нарушая договоры, гарантирующие безоружный статус островов Эгейского моря. Эрдоган утверждает, что острова были переданы Греции при условии, что они останутся демилитаризованными.

"Мы призываем Грецию прекратить вооружать острова, имеющие невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями. Я не шучу и говорю вполне серьезно. Мы предостерегаем Грецию, чтобы она воздерживалась от мечтаний или поступков, о которых она будет потом сожалеть, Греция должна опомниться", - сказал Эрдоган в последний день военных учений Efes-2022, проходящих неподалеку от Измира, на побережье Эгейского моря.

Греки утверждают, что Турция сознательно неправильно трактует соглашения.