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Я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие, - Байден

19 февраля, 2022 суббота
00:14
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин не рассматривает возможность использования ядерного оружия во время учений 19 февраля

Об этом он заявил во время обращения к народу по поводу ситуации вокруг Украины 18 февраля, передает Эспрессо.TV.

На вопрос, какова ваша реакция на эти стратегические учения, ядерные, которые объявила Россия, Байден заметил: "Я не думаю, что даже отдаленно (РФ - ред.) рассматривает возможность использования ядерного оружия. Но я считаю, что он (Путин, - ред.) сосредоточен на том , чтобы убедить мир, что он может изменить динамику в Европе. А он действительно не может сделать".

 

  • Напомним, Министерство обороны России объявило о запусках баллистических и крылатых ракет 19 февраля в рамках плановых учений под руководством президента РФ Владимира Путина.

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Россия
ядерное оружие
Джо Байден
война с Россией
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