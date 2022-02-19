Я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин не рассматривает возможность использования ядерного оружия во время учений 19 февраля
Об этом он заявил во время обращения к народу по поводу ситуации вокруг Украины 18 февраля, передает Эспрессо.TV.
На вопрос, какова ваша реакция на эти стратегические учения, ядерные, которые объявила Россия, Байден заметил: "Я не думаю, что даже отдаленно (РФ - ред.) рассматривает возможность использования ядерного оружия. Но я считаю, что он (Путин, - ред.) сосредоточен на том , чтобы убедить мир, что он может изменить динамику в Европе. А он действительно не может сделать".
- Напомним, Министерство обороны России объявило о запусках баллистических и крылатых ракет 19 февраля в рамках плановых учений под руководством президента РФ Владимира Путина.
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