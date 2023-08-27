"Я не считаю, что это удар ниже пояса". Команда Дюбуа будет оспаривать победу Усика

Об этом заявил сам Дюбуа, а также промоутер Фрэнк Уоррен, передает Суспильное.

Речь идет об эпизоде в начале пятого раунда, когда Даниэль Дюбуа нанес удар по Александру Усику и украинец упал на конвас. Рефери в ринге классифицировал этот удар как ниже пояса, поэтому бой приостановили и дали время Усику на восстановление.

"Я не считаю, что это удар ниже пояса. Я думаю, что нанес его по правилам и что у меня украли победу. Меня сегодня ограбили, я еще вернусь", - сказал Дюбуа еще в ринге.

По мнению Уоррена, Дюбуа якобы не бил Усика куда не следует.

"Это не был удар ниже пояса. Они (судьи, – ред.) не сняли никаких очков с Дюбуа. Мне нравится Усик, но это было сугубо домашнее судейство. Александр не был готов продолжать, ему предоставили количество минут на восстановление. Как долго он поднимался?", - рассказал Уоррен.

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Промоутер добавил, что команда Дюбуа будет оспаривать решение рефери по удару ниже пояса. Таким образом, Уоррен хочет добиться проведения реванша между Усиком и Дюбуа.

"Мы подадим апелляцию на произошедшее. Руководящие структуры должны пересмотреть и объявить о реванше. Удар был чистым, Дюбуа должен был выиграть", - подчеркнул Уоррен.

В свою очередь, Усик прокомментировал удар Дюбуа, классифицированный рефери как удар ниже пояса.

"Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа, - ред.) подраться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная драка", - заявил Усик на послематчевой конференции.