"Я не считаю, что это удар ниже пояса". Команда Дюбуа будет оспаривать победу Усика
Британский боксер Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком, согласно которому победителем поединка признан украинец
Об этом заявил сам Дюбуа, а также промоутер Фрэнк Уоррен, передает Суспильное.
Речь идет об эпизоде в начале пятого раунда, когда Даниэль Дюбуа нанес удар по Александру Усику и украинец упал на конвас. Рефери в ринге классифицировал этот удар как ниже пояса, поэтому бой приостановили и дали время Усику на восстановление.
"Я не считаю, что это удар ниже пояса. Я думаю, что нанес его по правилам и что у меня украли победу. Меня сегодня ограбили, я еще вернусь", - сказал Дюбуа еще в ринге.
По мнению Уоррена, Дюбуа якобы не бил Усика куда не следует.
"Это не был удар ниже пояса. Они (судьи, – ред.) не сняли никаких очков с Дюбуа. Мне нравится Усик, но это было сугубо домашнее судейство. Александр не был готов продолжать, ему предоставили количество минут на восстановление. Как долго он поднимался?", - рассказал Уоррен.
Читайте также: Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
Промоутер добавил, что команда Дюбуа будет оспаривать решение рефери по удару ниже пояса. Таким образом, Уоррен хочет добиться проведения реванша между Усиком и Дюбуа.
"Мы подадим апелляцию на произошедшее. Руководящие структуры должны пересмотреть и объявить о реванше. Удар был чистым, Дюбуа должен был выиграть", - подчеркнул Уоррен.
В свою очередь, Усик прокомментировал удар Дюбуа, классифицированный рефери как удар ниже пояса.
"Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа, - ред.) подраться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная драка", - заявил Усик на послематчевой конференции.
- В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа.
- Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.
- В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть".
- Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.02Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное