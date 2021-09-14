Я не считал, что на нас оказывается давление, - Зеленский о разговоре с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что было давление со стороны 45-го президента США Дональда Трампа во время разговора о расследовании против сына Джо Байдена
Об этом он заявил в интервью каналу CNN.
Зеленский отрицает, что чувствовал сильное давление Трампа и что ему придется прийти на телеканал и рассказать о расследовании против сына Джо Байдена.
"Нет. Может это потому, что я раньше не занимался политикой ... И воспринимал жизнь, до сих пор смотрю на нее так же, как же, как я это делаю. Мне приходится много, очень много работать. Я должен платить налоги. И я хочу войти в историю и добиться успеха. Это было моим кредо до того, как я стал президентом. и я всегда был счастлив, когда была победа и поднимался флаг. Но также, когда Америка выигрывала телевизионные награды и обыгрывала нас или когда она превосходила нас в спорте ".
Президент подчеркнул, что не считал, что на Украину оказывается давление со стороны Трампа.
"Я думал, что есть место для улучшения. Потому это амбициозно. Я всегда считал, что мы - независимая страна, и чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому надо учиться у лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом состоялся в том же русле. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, они болеют за нас, поддерживают, и мы должны получить больше Соединенных Штатов. Это было моей целью ", - добавил Зеленский.
- Напомним, в 2019 году СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына Джо Байдена, который намеревался участвовать в президентской гонке. Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- Затем, 25 сентября 2019 года на полях семьдесят четвёртой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Встреча проходила на фоне скандала, который развернулся в США как раз из-за разговора по телефону этих лидеров - 25 июля.
- Впоследствии тогдашняя Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- А 26 сентября 2019 года был рассекречен текст жалобы анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским.
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