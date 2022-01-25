Я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо", - Суркис
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что не рассматривал Андрея Шевченко как кандидата на должность главного тренера
Об этом сообщает YouTube-канал "Бомбардир".
По словам Суркиса, у него не было оснований для приглашения Шевченко.
"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет". Могу себе в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то о том. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
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