Я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо", - Суркис

Об этом сообщает YouTube-канал "Бомбардир".



По словам Суркиса, у него не было оснований для приглашения Шевченко.



"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет". Могу себе в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то о том. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.