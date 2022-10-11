Об этом голливудская звезда Ольга Куриленко написала в Instagram.

Свое сообщение на английском и украинском языках актриса посвятила украинскому народу. Она добавила по-русски, что ее "родной язык - русский", поэтому она заранее извинилась за вероятные ошибки в украинском переводе.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о происходящем, и мои мысли с вами всеми", - отметила Куриленко.

Однако под постом звезда оставила неоднозначный комментарий. Так, она отметила, что каждый раз, когда она пишет о войне в Украине, начинается война в комментариях.

"Для протокола: я ненавижу политику и никогда не буду участвовать в ней. Но я люблю людей. Я горюю из-за непрерывных смертей тысяч людей, которые не просили этой войны. Неважно, откуда они! Мое сообщение ни за, ни против кого-то. Мой месседж - проявить сочувствие невинным людям, которые гибнут. И да, или это жители Донбасса, или не только, я тоже о них сожалею... Я не принимаю политических сторон. Я на стороне невинных людей, независимо от того, из какой они страны. И это мое право - занять эту позицию. И нет, я ничего не могу сделать, кроме как опубликовать слова поддержки. Ничего больше. Я не политик (не хотела бы им быть). Эта война в их руках, и никакие наши протесты их не остановят. Только они могут это закончить", – отметила Куриленко.