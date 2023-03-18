"Я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом", - Луческу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"На самом деле, проблема в том, что у команды очень тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков, а не 1. Для того чтобы перестроиться, нужно время.Мы не можем приглашать новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав.У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время.Сразу это все сделать невозможно", - заявил Мирча Луческу.

Румынский тренер также перечислил футболистов, которых сейчас нет в "Динамо".

Я надеюсь на возвращение Шапаренко, Буяльского. Если бы Буяльский играл сегодня, то мы должны были побеждать, без него не создавали моменты в атаке. "От нас ушло много игроков, невозможно создать новую команду за один день, тем более, из молодых игроков. У нас в составе 11 игроков младше 20 лет", - сказал Луческу.

В 18-м туре УПЛ "Динамо" проиграло "Заре" 0:1 и с 33 очками осталось на четвертой позиции. Луганчане увеличили отрыв от киевлян до 4 пунктов и уходят третьими.