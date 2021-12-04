Я не принимаю ничьих "красных линий": Байден анонсировал долгую дискуссию с Путиным по Украине

Об этом сообщает Reuters .

По словам Джо Байдена, он не воспринимает заявлений президента России Владимира Путина, считающего "красными линиями" приближение инфраструктуры НАТО к российским границам.

"Я не принимаю ничьих "красных линий", – сказал Байден.

Глава Белого дома добавил, что надеется на долгий разговор с Владимиром Путиным по поводу украинского вопроса.

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - отметил Байден, комментируя ситуацию на российско-украинской границе.

Президент США подчеркнул, что он готовит всеобъемлющие инициативы, которые усложнят России возможность вторжения в Украину.

"Чтобы Путину было очень тяжело сделать то, что, как опасаются, он может сделать", - подчеркнул Байден.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин потребовал юридических гарантий от президента США по поводу нерасширения Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.

2 декабря Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину.

3 декабря сообщалось, что разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 7 декабря .

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