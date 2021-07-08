Я не понимаю решения судьи, - Моуринью прокомментировал скандальный пенальти в полуфинале Евро-2020

Об этом сообщает Talk Sport .



Моуринью считает, что Англия заслужила выйти в финал, однако уверен, что арбитр не должен был назначать пенальти в овертайме.



"Матч замечательный, но я скажу то, что вижу, и, возможно, мои слова вам не понравятся. Это не пенальти. Да, Англия была лучше и заслужила победу. Команда действительно играла фантастически, однако пенальти там не было. Я не понимаю решение судьи в полуфинале Евро поставить пенальти. И еще меньше я понимаю тот факт, что VAR не отправил арбитра к монитору и не отменил решения. Это однозначно не пенальти ", - сказал Моуринью.

На 104-й минуте полуфинала Евро-2020 арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Меле. Решение судьи вызвало немалый ажиотаж в соцсетях.

Гарри Кейн не смог переиграть Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2:1.

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