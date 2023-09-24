А потом, к сожалению, после действий Гессен, некоторые публикации в американской прессе полностью исказили ситуацию, показав украинских авторов "жестокими" и обесценив украинский голос. И, к сожалению, наши ответы остались в американской печати без внимания.

Украинский ПЕН тогда выступил целиком и полностью вместе с нашими авторами. Мы опубликовали заявление о нашей позиции во время войны. Тезисы этого заявления действуют сегодня. Добавляю его в комментарии. И, честно говоря, я не понимаю решения господина Андрея все же вступать в эту дискуссию с Гессен после всего, что произошло.

В то же время мы являемся демократической организацией. Мы не указываем нашим участникам и участникам, что им делать и чего не делать.

Это сложная и болезненная тема, и те или иные решения тех или иных людей всегда будут наталкиваться на критику. И эта критика должна существовать. Я считаю, что критика, прозвучавшая в посту Артема Чеха, справедлива. Есть четкие определенные последствия тех майских событий.

Однако я бы очень просил всех нас помнить, что критика поступков не должна быть войной на уничтожение своих.

У каждого есть разные критерии "своих" и "чужих", но сегодня для нас очень важно не приумножать враждебности и врагов.

Очевидно, где наш настоящий враг, поэтому мне кажется, не можем поддаваться искушению приумножать этих врагов внутри своего общества.

Я не поддерживаю этого конкретного действия господина Андрея, я считаю его очень нечувствительным к тому опыту, через который проходит страна, наши военные, наши авторы — но в то же время я вижу, что работа Андрея в мире в пользу Украины огромна. И об этом важно помнить.

Мы вошли в сложный период на международной арене, который, возможно, не все заметили. Поддержка до сих пор большая, но мы все больше сталкиваемся с равнодушием и даже враждебностью. И не только в "незападном" мире – в западном мире тоже. Среди наших партнеров тоже.

Нам важно, на мой взгляд, выбирать действия, которые нас усиливают, а не ослабляют.

Трещины в обществе неизбежны во время войны, но, мне кажется, мы должны делать все возможное, чтобы не дать этим трещинам превратиться в пропасти.

Вот такие мнения.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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