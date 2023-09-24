Я не поддерживаю решение Андрея Куркова принять участие в дискуссии вместе с Машей Гэссен
Мы помним ситуацию, которая произошла в этом году на американском фестивале. Тогда наши авторы, Артем Чех, Ирина Цилык и Артем Чапай были поставлены в ситуацию, противоречащую первичным договоренностям об отсутствии российских событий на фестивале
А потом, к сожалению, после действий Гессен, некоторые публикации в американской прессе полностью исказили ситуацию, показав украинских авторов "жестокими" и обесценив украинский голос. И, к сожалению, наши ответы остались в американской печати без внимания.
Украинский ПЕН тогда выступил целиком и полностью вместе с нашими авторами. Мы опубликовали заявление о нашей позиции во время войны. Тезисы этого заявления действуют сегодня. Добавляю его в комментарии. И, честно говоря, я не понимаю решения господина Андрея все же вступать в эту дискуссию с Гессен после всего, что произошло.
В то же время мы являемся демократической организацией. Мы не указываем нашим участникам и участникам, что им делать и чего не делать.
Это сложная и болезненная тема, и те или иные решения тех или иных людей всегда будут наталкиваться на критику. И эта критика должна существовать. Я считаю, что критика, прозвучавшая в посту Артема Чеха, справедлива. Есть четкие определенные последствия тех майских событий.
Однако я бы очень просил всех нас помнить, что критика поступков не должна быть войной на уничтожение своих.
У каждого есть разные критерии "своих" и "чужих", но сегодня для нас очень важно не приумножать враждебности и врагов.
Очевидно, где наш настоящий враг, поэтому мне кажется, не можем поддаваться искушению приумножать этих врагов внутри своего общества.
Я не поддерживаю этого конкретного действия господина Андрея, я считаю его очень нечувствительным к тому опыту, через который проходит страна, наши военные, наши авторы — но в то же время я вижу, что работа Андрея в мире в пользу Украины огромна. И об этом важно помнить.
Мы вошли в сложный период на международной арене, который, возможно, не все заметили. Поддержка до сих пор большая, но мы все больше сталкиваемся с равнодушием и даже враждебностью. И не только в "незападном" мире – в западном мире тоже. Среди наших партнеров тоже.
Нам важно, на мой взгляд, выбирать действия, которые нас усиливают, а не ослабляют.
Трещины в обществе неизбежны во время войны, но, мне кажется, мы должны делать все возможное, чтобы не дать этим трещинам превратиться в пропасти.
Вот такие мнения.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное