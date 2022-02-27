Я не очень верю в результат, но пусть попробуют, - Зеленский о переговорах Украины с РФ
Президент Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на украинско-белорусской границе переговоры между Украиной и РФ
Об этом он сказал в обращении, передает Еспресо.TV.
"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - заявил Зеленский.
Он прокомментировал переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.
"Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я подробно объяснил ему невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", – отметил Зеленский.
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