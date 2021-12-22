Я не обращаю внимания, наоборот – всегда иронически аплодирую, - Луческу рассказал об отношении к ультрас
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что с безразличием относится к ультрас киевского клуба
Об этом сообщает Playsport .
По словам Луческу, он не обращает внимание на баннеры и возгласы ультраса.
"Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю внимания, наоборот – всегда иронически им аплодирую. Ультрас дошли до того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить. Они болельщики, никто не обращает на них внимание. Баннеры становятся все жестче, но меня это не волнует", – сказал главный тренер "Динамо" Луческу.
- 21 апреля в полуфинале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" победило "Агробизнес" из Волочиска.
- Фанаты киевского "Динамо" атаковали главного тренера Мирчу Луческу во время матча Кубка Украины.
- После этого Луческу заявил, что не считает ультрас, атаковавшим его во время полуфинального матча с "Агробизнесом" в Тернополе, настоящими болельщиками.
- 22 апреля ультрас "Динамо" объявили, что ни при каких условиях не будут поддерживать Луческу.
- 21 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу запретил игрокам киевского клуба благодарить ультрас за поддержку после избиения обычных болельщиков во время матча чемпионата Украины против "Александрии".
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