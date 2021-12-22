Я не обращаю внимания, наоборот – всегда иронически аплодирую, - Луческу рассказал об отношении к ультрас

Об этом сообщает Playsport .



По словам Луческу, он не обращает внимание на баннеры и возгласы ультраса.



"Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю внимания, наоборот – всегда иронически им аплодирую. Ультрас дошли до того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить. Они болельщики, никто не обращает на них внимание. Баннеры становятся все жестче, но меня это не волнует", – сказал главный тренер "Динамо" Луческу.

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