"Я не нажимал на крючок": Болдвин о смерти украинки Галины Гатчинс
Голливудский актер Алек Болдвин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, выстрелом из которого была убита украинская оператор Галина Гатчинс
Об этом сообщает ABC News .
"Я бы никогда не наставил пистолет на кого-то и не нажал бы на крючок. Никогда", - сказал Болдвин.
Болдвин подчеркнул, что не знает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.
Актер впервые рассказал об инциденте, за исключением короткого интервью, которое он дал в октябре.
Журналист заметил, что разговор получился очень напряженным, Болдвин казался "опустошенным", но "очень откровенным" и "прямым".
В интервью актер сказал, что такой инцидент происходит "раз в триллион".
- Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдвин.
- Актер должен был стрелять холостыми патронами. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.
- Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки и дал первое интервью по поводу инцидента.
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