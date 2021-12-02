"Я не нажимал на крючок": Болдвин о смерти украинки Галины Гатчинс

Об этом сообщает ABC News .



"Я бы никогда не наставил пистолет на кого-то и не нажал бы на крючок. Никогда", - сказал Болдвин.



Болдвин подчеркнул, что не знает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.



Актер впервые рассказал об инциденте, за исключением короткого интервью, которое он дал в октябре.



Журналист заметил, что разговор получился очень напряженным, Болдвин казался "опустошенным", но "очень откровенным" и "прямым".



В интервью актер сказал, что такой инцидент происходит "раз в триллион".

Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдвин.

Актер должен был стрелять холостыми патронами. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.

Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки и дал первое интервью по поводу инцидента.

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