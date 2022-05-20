Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Милевского, он помогает иначе.

"Да, Саша звал меня в терроборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия. Они, конечно, кончены. То что они натворили... Я не буду ни у кого стрелять. В Сане свой выбор, свой путь. Я помогаю по-другому. То разгружаем что-то, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был и оскорбленный. Но мы все равно вместе, мы живы", – сказал Артем Милевский.

В начале войны товарищ Милевского Алиев вступил в терроборону.

6 мая звезда шоубиза Дария Астафьева рассказала, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист "Динамо" Артем Милевский нагло приходил получать еду.

"Если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем более реальную историю", - ответил Милевский Астафьевой,

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