Я не могу стрелять в людей, - Милевский объяснил, почему не пошел воевать
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объяснил, что не присоединился к терробороне, потому что не может стрелять в людей
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
По словам Милевского, он помогает иначе.
"Да, Саша звал меня в терроборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия. Они, конечно, кончены. То что они натворили... Я не буду ни у кого стрелять. В Сане свой выбор, свой путь. Я помогаю по-другому. То разгружаем что-то, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был и оскорбленный. Но мы все равно вместе, мы живы", – сказал Артем Милевский.
В начале войны товарищ Милевского Алиев вступил в терроборону.
- 6 мая звезда шоубиза Дария Астафьева рассказала, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист "Динамо" Артем Милевский нагло приходил получать еду.
- "Если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем более реальную историю", - ответил Милевский Астафьевой,
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