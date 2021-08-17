Я не мог пройти, как лох, а потом два дня не мыл руки, - украинский футболист рассказал, как встретил Месси

Об этом Кравец рассказал в интервью YouTube-каналу vZbirna.



Кравец впервые встретил Месси на одной из предматчевых тренировок "Леганеса".



"Я в " Леганесе " дружил с парнями, которые пришли из " Барселоны-Б ". Мы выходим с ними из раздевалки на разминку. Прохладно было, я иду за ними, вниз смотрю. Они кому-то руку подают - здороваются. А это Месси. Я так: йопт. А тут Суарес. Ребята здоровались, я тоже должен поздороваться, я же не пройду просто в стороне, как лох. Поздоровались, Месси мне подмигнул. Я два дня руку не мыл, когда домой пришел. Шучу ", - рассказал игрок.



Василий Кравец является воспитанником "Карпат". В 2017 году из львовского клуба он перешел в испанский "Луго". А в 2019 году - в "Леганес". После этого украинец играл на правах аренды за "Луго", "Лех" и хихонский "Спортинг".

В сентябре прошлого года польский "Лех" объявил о трансфере украинского защитника испанского "Леганеса" Василия Кравца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb