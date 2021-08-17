Я не мог пройти, как лох, а потом два дня не мыл руки, - украинский футболист рассказал, как встретил Месси
Украинский защитник Василий Кравец, выступающий в чемпионате Испании, рассказал, как встретил легендарного Лионеля Месси
Об этом Кравец рассказал в интервью YouTube-каналу vZbirna.
Кравец впервые встретил Месси на одной из предматчевых тренировок "Леганеса".
"Я в " Леганесе " дружил с парнями, которые пришли из " Барселоны-Б ". Мы выходим с ними из раздевалки на разминку. Прохладно было, я иду за ними, вниз смотрю. Они кому-то руку подают - здороваются. А это Месси. Я так: йопт. А тут Суарес. Ребята здоровались, я тоже должен поздороваться, я же не пройду просто в стороне, как лох. Поздоровались, Месси мне подмигнул. Я два дня руку не мыл, когда домой пришел. Шучу ", - рассказал игрок.
Василий Кравец является воспитанником "Карпат". В 2017 году из львовского клуба он перешел в испанский "Луго". А в 2019 году - в "Леганес". После этого украинец играл на правах аренды за "Луго", "Лех" и хихонский "Спортинг".
- В сентябре прошлого года польский "Лех" объявил о трансфере украинского защитника испанского "Леганеса" Василия Кравца.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное