Я не хочу видеть убийц в своем секторе - Магучих об отстранении россиян и белорусов

Об этом сообщает Blick.

"Я не хочу видеть убийц в своем секторе. Этот день (24 февраля, - прим.) изменил все. Недовольство Ласицкене? Из-за того, что она россиянка. Наши люди умирают только потому, что они украинцы", - сказала Ярослава Магучих.

ЧМ по легкоатлетике стартует 15 июля. На нем отстранены россияне и белорусы.

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