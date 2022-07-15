Я не хочу видеть убийц в своем секторе - Магучих об отстранении россиян и белорусов
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих уверена, что отстранение россиян и белорусов от соревнований – это правильное решение
Об этом сообщает Blick.
"Я не хочу видеть убийц в своем секторе. Этот день (24 февраля, - прим.) изменил все. Недовольство Ласицкене? Из-за того, что она россиянка. Наши люди умирают только потому, что они украинцы", - сказала Ярослава Магучих.
ЧМ по легкоатлетике стартует 15 июля. На нем отстранены россияне и белорусы.
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам, чтобы остановить российскую агрессию.
- 19 июня украинская легкоатлетка торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.
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