Я не хочу "услышать Донбасс"
Я хочу слышать Бучу, Бородянку, Гостомель. Хочу слышать Умань, Винницу, Кременчуг
Хочу слушать блокадный Чернигов, который был отрезан от Киева, но выстоял. Хочу слышать Сумы, где простые мужики из ТРО отстояли город. Хочу выслушать х Харьков и Херсон, которые столько пережили. Хочу слышать Житомир и Николаев, Запорожье и Днепр, Одессу и Львов.
Хочу услышать село Пески-Удайские, на Полтавщине, где из 6-7 годных к службе мужиков, трое уже воюют.
А ватников и коллаборантов я слышать не хочу, и вот почему.
На оккупированных территориях были 4 группы людей. Первая группа – беженцы. Они уехали в начале вторжения и живут на подконтрольной территории. Воюют, волонтерят, донатят. Они не требуют себя слышать. Они говорят. Как равные.
Вторая группа – патриоты Украины, которые выехать с оккупированных территорий не смогли. У кого-то больные родители, кто-то не хочет бросать дом, кто-то слишком стар, чтобы начинать жизнь заново на новом месте. Они тоже не требуют себя услышать.
А вот откровенные коллаборанты и болото, которым все равно на каком языке, лишь бы две пенсии получать, хотят, чтобы их услышали. И находятся люди, которые подхватывают эти идеи и носятся с ними, как с писаной торбой. Ведь нам нужно как-то выстраивать отношения после освобождения.
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Откровенные коллаборанты и болото, которым все равно на каком языке, лишь бы две пенсии получать, хотят, чтобы их услышали. И находятся люди, которые подхватывают эти идеи и носятся с ними, как с писаной торбой. Ведь нам надо как-то выстраивать отношения после освобождения
Только я не понимаю логику таких людей: почему выстраивать отношения с Донбассом мы должны за счет собственных интересов? Почему слушать должны мы, а не они?
Уверен, что время, когда мы должны были услышать Донбасс, прошло. Наш, украинский, Донбасс слышит Украину и поддерживает. Чем пророссийский Донбасс лучше и почему мы должны слушать его, а не он нас, я не понимаю.
На руках пророссийского Донбасса кровь Донбасса украинского. Не забывайте, что большинство убитых, замученных и просто брошенных на подвал жителей оккупированных территорий попали в лапы палачей потому, что собственные соседи их туда сдали.
На руках пророссийского Донбасса кровь Донбасса украинского. Не забывайте, что подавляющее большинство убитых, замученных и просто брошенных на подвал жителей оккупированных территорий попали в лапы палачей, потому что собственные соседи их туда сдали
Кровь жертв оккупантов будет вопить, если мы будем настолько мелки, глупы и наивны, чтобы простить их мучения и о чем-то договариваться с их палачами!
После освобождения оккупированных территорий все коллаборанты должны быть осуждены. Каждая несправедливость украинцев должна быть отплачена сполна.
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А все болото, которому какая разница, Россия или Украина, пусть ищет, как с нами найти общий язык, чтобы получать гуманитарную помощь. Пусть они нас слышат. И пусть хорошо слышат, чтобы дважды не повторять.
Нам критически важно не повторять ошибок времен Кучмы и не устраивать феодальное государство с мафиозными регионами, которые равнее других
Пусть они поймут, что нет никакого народа Донбасса. Есть один, единый народ Украины, где всех слышат одинаково: и Донбасс, и Чернигов, и Сумы. И что больше никогда не будет для Донбасса каких-либо преференций за счет других.
А кто будет не слышать и мешать украинскому Донбассу отстраивать свою землю от оккупантов, пусть или бежит с оккупантами, или поймет, что времена, когда Украина должна была прислушиваться к ватникам и коллаборантам, давно прошли.
Нам критически важно не повторять ошибок времен Кучмы и не устраивать феодальное государство с мафиозными регионами, которые равнее других. Украина – унитарное государство, где никто не будет иметь особых прав за счет других.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блогер.
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