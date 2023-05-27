Хочу слушать блокадный Чернигов, который был отрезан от Киева, но выстоял. Хочу слышать Сумы, где простые мужики из ТРО отстояли город. Хочу выслушать х Харьков и Херсон, которые столько пережили. Хочу слышать Житомир и Николаев, Запорожье и Днепр, Одессу и Львов.

Хочу услышать село Пески-Удайские, на Полтавщине, где из 6-7 годных к службе мужиков, трое уже воюют.

А ватников и коллаборантов я слышать не хочу, и вот почему.

На оккупированных территориях были 4 группы людей. Первая группа – беженцы. Они уехали в начале вторжения и живут на подконтрольной территории. Воюют, волонтерят, донатят. Они не требуют себя слышать. Они говорят. Как равные.

Вторая группа – патриоты Украины, которые выехать с оккупированных территорий не смогли. У кого-то больные родители, кто-то не хочет бросать дом, кто-то слишком стар, чтобы начинать жизнь заново на новом месте. Они тоже не требуют себя услышать.

А вот откровенные коллаборанты и болото, которым все равно на каком языке, лишь бы две пенсии получать, хотят, чтобы их услышали. И находятся люди, которые подхватывают эти идеи и носятся с ними, как с писаной торбой. Ведь нам нужно как-то выстраивать отношения после освобождения.

Читайте также: Синдром мнимой беспомощности

Откровенные коллаборанты и болото, которым все равно на каком языке, лишь бы две пенсии получать, хотят, чтобы их услышали. И находятся люди, которые подхватывают эти идеи и носятся с ними, как с писаной торбой. Ведь нам надо как-то выстраивать отношения после освобождения

Только я не понимаю логику таких людей: почему выстраивать отношения с Донбассом мы должны за счет собственных интересов? Почему слушать должны мы, а не они?

Уверен, что время, когда мы должны были услышать Донбасс, прошло. Наш, украинский, Донбасс слышит Украину и поддерживает. Чем пророссийский Донбасс лучше и почему мы должны слушать его, а не он нас, я не понимаю.

На руках пророссийского Донбасса кровь Донбасса украинского. Не забывайте, что большинство убитых, замученных и просто брошенных на подвал жителей оккупированных территорий попали в лапы палачей потому, что собственные соседи их туда сдали.

На руках пророссийского Донбасса кровь Донбасса украинского. Не забывайте, что подавляющее большинство убитых, замученных и просто брошенных на подвал жителей оккупированных территорий попали в лапы палачей, потому что собственные соседи их туда сдали

Кровь жертв оккупантов будет вопить, если мы будем настолько мелки, глупы и наивны, чтобы простить их мучения и о чем-то договариваться с их палачами!

После освобождения оккупированных территорий все коллаборанты должны быть осуждены. Каждая несправедливость украинцев должна быть отплачена сполна.

Читайте также: Не очаровывайтесь мыльными пузырями. Не творите кумиров

А все болото, которому какая разница, Россия или Украина, пусть ищет, как с нами найти общий язык, чтобы получать гуманитарную помощь. Пусть они нас слышат. И пусть хорошо слышат, чтобы дважды не повторять.

Нам критически важно не повторять ошибок времен Кучмы и не устраивать феодальное государство с мафиозными регионами, которые равнее других

Пусть они поймут, что нет никакого народа Донбасса. Есть один, единый народ Украины, где всех слышат одинаково: и Донбасс, и Чернигов, и Сумы. И что больше никогда не будет для Донбасса каких-либо преференций за счет других.

А кто будет не слышать и мешать украинскому Донбассу отстраивать свою землю от оккупантов, пусть или бежит с оккупантами, или поймет, что времена, когда Украина должна была прислушиваться к ватникам и коллаборантам, давно прошли.

Нам критически важно не повторять ошибок времен Кучмы и не устраивать феодальное государство с мафиозными регионами, которые равнее других. Украина – унитарное государство, где никто не будет иметь особых прав за счет других.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.