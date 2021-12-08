Я не хочу работать в таких условиях, – итальянский топ-функционер отказался от работы с Шевченко

Цитирует Сабатини Telegram-канал "Гранде Шева".



По словам Сабатини, у боссов "Дженоа" нет четкого видения в вопросах управления клубом.



"Я не иду в "Дженоа", потому что в вопросах управления клубом нет четкого видения. Я не хочу работать в таких условиях", - сказал Вальтер Сабатини.



66-летний Сабатини считается в Италии топ-функционером. Специалист успел поработать спортивным директором "Лацио" и "Ромы", американского "Монреаля", китайского "Цзянсу Сунина". Являлся спортивным координатором "Болоньи" и техническим директором "Сампдории".



После 15 туров чемпионата Италии "Дженоа" имеет 10 очков и находится в зоне "вылета" - на 18-м месте.



Под руководством Андрея Шевченко генуэзцы сыграли четыре матча, где трижды проиграли. "Дженоа" не забила ни одного гола, а пропустила семь мячей.

Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.

Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения "Дженоа" от "Милана" в чемпионате Италии более высокий класс соперника Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb