Я не хочу работать в таких условиях, – итальянский топ-функционер отказался от работы с Шевченко
Итальянский футбольный функционер Вальтер Сабатини отказался от работы в "Дженоа", которую возглавляет украинец Андрей Шевченко
Цитирует Сабатини Telegram-канал "Гранде Шева".
По словам Сабатини, у боссов "Дженоа" нет четкого видения в вопросах управления клубом.
"Я не иду в "Дженоа", потому что в вопросах управления клубом нет четкого видения. Я не хочу работать в таких условиях", - сказал Вальтер Сабатини.
66-летний Сабатини считается в Италии топ-функционером. Специалист успел поработать спортивным директором "Лацио" и "Ромы", американского "Монреаля", китайского "Цзянсу Сунина". Являлся спортивным координатором "Болоньи" и техническим директором "Сампдории".
После 15 туров чемпионата Италии "Дженоа" имеет 10 очков и находится в зоне "вылета" - на 18-м месте.
Под руководством Андрея Шевченко генуэзцы сыграли четыре матча, где трижды проиграли. "Дженоа" не забила ни одного гола, а пропустила семь мячей.
- Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
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