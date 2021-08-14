"Я не хочу обманывать людей". Мэр соседнего с Бахмутом города вышел из ОПЗЖ и подал в отставку

Об этом он заявил на брифинге вечером в пятницу, 13 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Я делаю заявление, уже подписал заявление о сложении полномочий городского головы по своей собственной инициативе. Заявление подписано и я хочу ее отдать секретарю горсовета", - заявил Верзилов.

Он отметил, что принял такое решение, ведь не увидел поддержки от руководства ОПЗЖ, от которой он баллотировался.



"Не увидел никакой поддержки сверху для решений проблем города, потому что городу нужна зарплата, работа. Говорит ли это о том, что у лидеров, которые сидят в Верховной Раде, у лидеров партии" Оппозиционная платформа - За жизнь ", пожалуй, двойные стандарты в работе. Перед выборами они обещают, что хотят решать проблемы людей, а когда выборы заканчиваются, они думают о своих успехах, обогащения, о каких-то личные проблемы, которые им нужно решать. Поэтому я сегодня в первую очередь заявляю, что я выхожу из партии ОПЗЖ и составляю свой партийный билет ", - приводит слова Верзилова Бахмутское Свободное радио .



Наводнение видео брифинге



Главной проблемой города теперь уже бывший мэр Часового Яра назвал безработицу. И в ее преодолении, подчеркнул он, от ОПЗЖ не было никакой помощи.



"Я не хочу обманывать людей. Я понимаю, что не смогу выполнить обещания, которые я давал по созданию рабочих мест, потому что поддержки от партии нет. Мне необходимо понимать ответственность перед вами", - объяснил Дмитрий Верзилов.



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Зато в партии ОПЗЖ говорят о "рейдерстве" со стороны команды президента Владимира Зеленского.



"Путем грязных политических манипуляций и шантажа власти заставили председателя общины Дмитрия Верзилова, который победил на выборах при поддержке" Оппозиционного платформы - За жизнь ", написать заявление об отставке. Воспользовавшись человеческой слабостью, они заставили этого "политика" оговорить лидеров и партию, которая ему помогла избраться ", - говорится в заявлении Донецкой региональной организации ОПЗЖ, размещенном на официальном партийном сайте .



Следует напомнить, что 6 августа Департамент стратегических расследований Нацполиции проводил в помещении городского совета Часового Яра следственные действия. А в конце июля по подозрению во взяточництвое задержали заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Александра Щекодина.

Отставку Дмитрия Верзилова еще должны утвердить в понедельник, 16 августа, на заседании городского совета.

Вместо него и.о. городского головы Часового Яра будет секретарь горсовета Сергей Чаус.



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