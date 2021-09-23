Я не дурак: Тренер "Шахтера" ответил на выпады Луческу после матча за Суперкубок
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что ему не нужны уроки морали от Мирчи Луческу, который возглавляет "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам итальянского тренера, обвинения Луческу после поражения "Динамо" в матче за Суперкубок Украины 0: 3, в том, что футболисты "Шахтера" не проявили должной уважения к сопернику безосновательны, ведь сам румын постоянно создает давление на оппонентов и арбитров.
"Во-первых, я уважаю всех. Однако если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров ... Для меня Луческу - маэстро. Однако нравственных уроков, как следует вести себя на поле, я не приемлю. "Динамо" - это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". и я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если другие думают, что я дурак ", - сказал Де Дзерби.
- Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
- После игры Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии.
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