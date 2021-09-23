Я не дурак: Тренер "Шахтера" ответил на выпады Луческу после матча за Суперкубок

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам итальянского тренера, обвинения Луческу после поражения "Динамо" в матче за Суперкубок Украины 0: 3, в том, что футболисты "Шахтера" не проявили должной уважения к сопернику безосновательны, ведь сам румын постоянно создает давление на оппонентов и арбитров.

"Во-первых, я уважаю всех. Однако если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давления на арбитров ... Для меня Луческу - маэстро. Однако нравственных уроков, как следует вести себя на поле, я не приемлю. "Динамо" - это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". и я никогда не добавляю давления на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если другие думают, что я дурак ", - сказал Де Дзерби.

Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

После игры Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb