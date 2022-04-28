Я не думаю, что это вопрос для референдума. Премьер-министр Швеции отвергла идею плебисцита о вступлении страны в НАТО
Правительство Швеции не намерено проводить референдум, если парламент решит продолжить рассмотрение заявки на членство в НАТО
Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает Reuters .
"Я не думаю, что это вопрос для референдума. Много информации о национальной безопасности конфиденциальна, поэтому есть важные вопросы, которые нельзя обсуждать на таком референдуме, и важные факты, которые нельзя обнародовать", - сказала Андерссон.
Шведский парламент (Ригсдаг. – Ред.) пересматривает политику безопасности, доклад ожидается в середине мая.
Социал-демократическая партия Андерссон, - добавляет Reuters, - рассматривает вопрос, отказываться ли от своих возражений против членства в НАТО. Поскольку большинство в парламенте поддерживает вступление в Альянс, правящие социал-демократы рассматриваются как величайшее препятствие для подачи заявки.
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