Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает Reuters .



"Я не думаю, что это вопрос для референдума. Много информации о национальной безопасности конфиденциальна, поэтому есть важные вопросы, которые нельзя обсуждать на таком референдуме, и важные факты, которые нельзя обнародовать", - сказала Андерссон.



Шведский парламент (Ригсдаг. – Ред.) пересматривает политику безопасности, доклад ожидается в середине мая.



Социал-демократическая партия Андерссон, - добавляет Reuters, - рассматривает вопрос, отказываться ли от своих возражений против членства в НАТО. Поскольку большинство в парламенте поддерживает вступление в Альянс, правящие социал-демократы рассматриваются как величайшее препятствие для подачи заявки.

В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО, так что Швеция получила гарантии безопасности от США и Великобритании на пути в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.

Эстония будет рад приветствовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку видит в этом пополнении укрепление оборонной способности Европы

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