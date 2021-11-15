Я не буду следить за поединком Финляндия – Франция во время нашего матча против Боснии и Герцеговины, – Петраков

Об этом Петраков сказал на пресс-конференции посвященной матчу Босния и Герцеговина – Украина.



По словам Петракова, он не будет говорить своим футболистам, какой счет в параллельном матче Финляндия – Франция.



"Будете ли следить за матчем Финляндия - Франция в режиме онлайн? Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно. Почему так много ничьих? Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил своего характера. Возможно, завтра что-нибудь будет", - сказал Александр Петраков.

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По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

В решающем туре 16 ноября Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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