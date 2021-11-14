"Я не буду принимать. Господь устроит мою жизнь". Как настоятель Киево-Печерской Лавры отговаривает верующих от вакцинации

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Епископ, в частности, говорит, что к нему с таким вопросом обратилась одна из верующих.



"Я ответил ей: "Я ответил ей: "Я не буду говорить Вам - принимайте или не принимайте. Одним скажешь - не принимайте, говорят: "Он ждет нашей смерти". А другим скажешь - не принимайте: "Нет, он желает нашей погибели".



Поэтому я ответил: "Вы - как хотите. Я - не буду принимать. Господь устроит мою жизнь только в покаянии и причастии телом Христовым", - отметил настоятель Лавры.

Напомним, в начале пандемии COVID-19 в Украине глава УПЦ МП Онуфрий в своей еженедельной авторской программе на телеканале "Интер" публично выражал сомнения в существовании коронавируса.

В настоящее время редигийные деятели церкви Московского патриархата активно настраивают своих прихожан против вакцинации, тогда как в ВТО ее вместо этого всячески поддерживают.

При этом он назвал коронавирусную пандемию испытанием, направленным на тему "чтобы оторвать от Бога и от святого храма".При выполнении данной записи не указывается.На фейсбук его выложил священник Православной церкви Украины Олег Горбовский из города Геническа Херсонской области. Слова епископа УПЦ МП о вакцинации он назвал "классикой жанра".