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"Я не буду принимать. Господь устроит мою жизнь". Как настоятель Киево-Печерской Лавры отговаривает верующих от вакцинации

14 ноября, 2021 воскресенье
13:50
Коронавирус

В сети обнародован фрагмент видеозаписи многолюдной проповеди настоятеля подконтрольной церкви Московского патриархата Киево-Печерской Лавры, епископа УПЦ МП Павла (Лебедя), в котором затрагивает тему антикоронавирусной вакцинации

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Епископ, в частности, говорит, что к нему с таким вопросом обратилась одна из верующих.

"Я ответил ей: "Я ответил ей: "Я не буду говорить Вам - принимайте или не принимайте. Одним скажешь - не принимайте, говорят: "Он ждет нашей смерти". А другим скажешь - не принимайте: "Нет, он желает нашей погибели". 

Поэтому я ответил: "Вы - как хотите. Я - не буду принимать. Господь устроит мою жизнь только в покаянии и причастии телом Христовым", - отметил настоятель Лавры.



При этом он назвал коронавирусную пандемию испытанием, направленным на тему "чтобы оторвать от Бога и от святого храма".

При выполнении данной записи не указывается.

На фейсбук его выложил священник Православной церкви Украины Олег Горбовский из города Геническа Херсонской области. Слова епископа УПЦ МП о вакцинации он назвал "классикой жанра".
  • Напомним, в начале пандемии COVID-19 в Украине глава УПЦ МП Онуфрий в своей еженедельной авторской программе на телеканале "Интер" публично выражал сомнения в существовании коронавируса.
  • В настоящее время редигийные деятели церкви Московского патриархата активно настраивают своих прихожан против вакцинации, тогда как в ВТО ее вместо этого всячески поддерживают.


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