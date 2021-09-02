Я называю его гномом, - футболист ПСЖ рассказал, как шутит над Месси
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал о своей дружбе Лионелем Месси
Об этом сообщает Tyc Sports .
Ди Мария, который играет с Месси в сборной Аргентины, счастлив, что теперь будет играть с форвардом в одном клубе.
"Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. Я всегда называю его " гномом ". Едва ли не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide. Думаю, так и останется. Я отношусь к нему, как к обычному человеку, и ему это нравится. Он не любит игры на публику, потому общается с теми, с кем лучше сложились отношения, с кем он ладит, с теми, кто относится к нему как к равному. Он лучший в мире, но для нас он Лео, "Гном", и так мы к нему и относимся ", - сказал Анхель Ди Мария.
Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, - наивысшая в истории французской Лиги.
Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этим номером на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".
34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
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- 16 августа главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сказал, что теперь испанский коллектив будет играть более командно , чем с Лионелем Месси в составе.
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