Я называю его гномом, - футболист ПСЖ рассказал, как шутит над Месси

Об этом сообщает Tyc Sports .



Ди Мария, который играет с Месси в сборной Аргентины, счастлив, что теперь будет играть с форвардом в одном клубе.



"Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. Я всегда называю его " гномом ". Едва ли не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide. Думаю, так и останется. Я отношусь к нему, как к обычному человеку, и ему это нравится. Он не любит игры на публику, потому общается с теми, с кем лучше сложились отношения, с кем он ладит, с теми, кто относится к нему как к равному. Он лучший в мире, но для нас он Лео, "Гном", и так мы к нему и относимся ", - сказал Анхель Ди Мария.

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, - наивысшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этим номером на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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