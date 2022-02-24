Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мерзость, - футболист Зинченко обратился к Путину

Зинченко высказал свою позицию в Instagram-stories.



"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мерзость!" – написал футболист Александр Зинченко, прикрепив фото президента РФ.



Stories Зинченко уже исчезла из соцсети. Вероятно, что ее удалил сам Instagram из-за жалоб.





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