Я надеялся, что Месси будет играть за нас бесплатно, - президент "Барселоны" сделал неожиданное заявление
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что надеялся, что Лионель Месси будет играть за испанскую команду бесплатно
Об этом сообщает Marca .
По словам Лапорты, он надеялся, что Месси откажется от предложения ПСЖ и играть за "Барселону" бесплатно.
"Я очень люблю Месси, чтобы злиться на него. Но со временем понимаешь, что ничего не получится, и обе стороны разочарованы. Было желание, чтобы он остался, но также и давление из-за полученного им предложения. Он знал, что перейдет в ПСЖ, если не останется в "Барсе". Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо "Барселоны". Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за клуб бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это", - сказал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Прошлым летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил лишь 1 гол.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
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