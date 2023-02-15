"Я на стороне украинского народа": Берлускони начал оправдываться после обвинений в адрес Зеленского
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони после обвинений в адрес президента Украины Владимира Зеленского заявил, что якобы поддерживает украинский народ.
Об этом Берлускони написал в Instagram .
Таким образом, бывший итальянский премьер отреагировал на скандал, разразившийся после его заявления о том, что РФ не начала бы войну, если бы президент Украины Владимир Зеленский "прекратил атаковать Донбасс".
"Посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и Европе без колебаний за поддержку Украины финансами и поставками оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", - написал Берлускони.
В то же время он отметил необходимость поиска дипломатических путей прекращения войны, которую назвал опасной для всей Европы.
"Надеюсь, что скоро мы сможем найти дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны. Я просто предложил Западу большой "план Маршалла" по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", – подытожил Берлускони.
- 13 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Сильвио Берлускони в адрес Владимира Зеленского в атаках на Донбасс попыткой продемонстрировать свою лояльность Владимиру Путину.
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