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"Я на стороне украинского народа": Берлускони начал оправдываться после обвинений в адрес Зеленского

15 февраля, 2023 среда
07:27
Мир

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони после обвинений в адрес президента Украины Владимира Зеленского заявил, что якобы поддерживает украинский народ.

Об этом Берлускони написал в Instagram .

Таким образом, бывший итальянский премьер отреагировал на скандал, разразившийся после его заявления о том, что РФ не начала бы войну, если бы президент Украины Владимир Зеленский "прекратил атаковать Донбасс".

"Посмотрим фактам в глаза. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и Европе без колебаний за поддержку Украины финансами и поставками оружия. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", - написал Берлускони.

В то же время он отметил необходимость поиска дипломатических путей прекращения войны, которую назвал опасной для всей Европы.

"Надеюсь, что скоро мы сможем найти дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны. Я просто предложил Западу большой "план Маршалла" по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", – подытожил Берлускони.


 
Италия
Донбасс
Владимир Зеленский
Сильвио Берлускони
война с Россией
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