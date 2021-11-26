Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия, - Петраков прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков доволен результатами жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает YouTube-канал vZbirna.
Петраков признался, что молился, чтобы Украине не выпали Италия и Португалия.
"Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия. Хорошие скандинавские команды, я хотел этих соперников... Да, британские. Интересно сыграть. Будем изучать, смотреть. Два матча на выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.
Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- 19 ноября сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась на 25 позицию.
- 26 ноября стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии .
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