Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия, - Петраков прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2022

Об этом сообщает YouTube-канал vZbirna.



Петраков признался, что молился, чтобы Украине не выпали Италия и Португалия.



"Хорошая жеребьевка для нас. Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия. Хорошие скандинавские команды, я хотел этих соперников... Да, британские. Интересно сыграть. Будем изучать, смотреть. Два матча на выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.



В плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина попала в квартет А. В полуфинале наша команда сыграет против Шотландии. В финале, за право играть на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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