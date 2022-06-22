Я могу записать что-нибудь с Шираном или Адель, – боксер Фьюри собрался стать певцом
Чемпион WBC Тайсон Фьюри рассказал о дальнейших карьерных планах в шоу-бизнесе
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам Фьюри, ему было предложено записать песню.
"Я очень хорошо провожу время. Собираюсь заняться туром, и там происходит много интересного. Мне предложили соглашение по звукозаписи. Одна из самых известных компаний мира. Так что меня ждут интересные вещи. Возможно, я соглашусь. Я еще не согласился на сделку, но беру это предложение Я немного поработал с Робби Уильямсом и сделал небольшой дуэт с Доном МакКлином. Я просто размышляю, с кем я хочу петь дальше. Я могу записать что-то с Эдом (прим. - Шираном) или с Адель", - рассказал британец.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле он нокаутировал Диллиана Уайта из Великобритании и в очередной раз объявил о завершении карьеры.
- 20 июня промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британский боксер вернется в ринг до конца 2022 года.
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