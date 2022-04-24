Я могу год тренировать бесплатно, - тренер "Шахтера" Де Дзерби заявил о готовности продолжить работу в Украине

Об этом сообщает " Денисов Time ".



Для Де Дзерби важно, чтобы был чемпионат Украины и он мог соревноваться.



"К сожалению, мы не знаем, что будет завтра, поэтому очень сложно сказать, что будет через месяц или два месяца. Я бы хотел оставаться в "Шахтере", даже если у "Шахтера" не будет такой сильной команды, которая была до начала" войны. Даже если моя зарплата будет минимальной – дело сейчас отнюдь не в деньгах. Я готов тренировать год бесплатно. Я жду момента, когда станет понятно, что будет с украинским чемпионатом. Я делаю свою работу со страстью, и если будет понимание, что УПЛ не будет, я должен пойти по другой тропе и понять, где я буду работать дальше. На сегодняшний день я ни с одной другой командой не вел переговоры. Я не хотел говорить, потому что сейчас я – тренер "Шахтера", - сказал Роберто Де Дзерби.



Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в начале этого сезона. Сейчас "горняки" проводят серию благотворительных матчей в Европе.

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