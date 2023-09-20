"Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот паспорт", - российская теннисистка пытается получить украинское гражданство

Об этом пишет "Большой теннис Украины".

По словам Мирошниченко, она родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. Также важно, что ее родители, бабушка и дедушка – из Украины.

"Я не считаю себя обычной россиянкой, которая играет под нейтральным флагом. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – говорит Вероника Мирошниченко.

Теннисистка, у которой сейчас российское гражданство, работает над тем, чтобы получить украинский паспорт.

"Я сейчас активно занимаюсь вопросом сменой гражданства. Сейчас консульства работают в очень сложном режиме, и мы пытаемся сделать все согласно законодательству, но сложный процесс. Мы собираем документы, которые необходимы – все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы скорее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт", - призналась Мирошниченко.

Интересно, что на юниорских соревнованиях Мирошниченко играла под украинским флагом.

"Мой тренер хотел, чтобы я поговорила с ФТУ и рассказала о своей истории, потому что, как я уже говорила, я никогда не считала себя русской, в детстве жила всегда в Украине, играла столько турниров. Я играла под украинским флагом на соревнованиях ITF Juniors Уже когда регистрировалась на профессиональном уровне, нужен был мой паспорт, а у меня никогда не было украинского гражданства", – рассказала Вероника Мирошниченко.

Кто такая Вероника Мирошниченко

В инстаграме российской теннисистки стоит украинское знамя и подпись "Слава Украине". На матчи Вероника Мирошниченко выходит в кепке с сине-желтой лентой.

Веронике Мирошниченко – 25 лет. В одиночном рейтинге WTA она занимает 406 место (высший рейтинг – 378), в парном – 238 место (это ее высший рейтинг).

За свою карьеру выиграла 3 одиночных титула ITF, в том числе 1 в этом сезоне (W60 в Пелхеме) и 6 в парном разряде.