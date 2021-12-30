Я люблю жесткий футбол, - герой Евро-2020 Довбык назвал лучших защитников Украины

Об этом сообщает zbirna.com .



По словам Довбыка, именно против Забарного и Матвиенко ему было труднее всего играть в УПЛ.

"Самые сильные игроки обороны, которым приходится противостоять в УПЛ – это Николай Матвиенко и Илья Забарный. Мне нравится, что они действуют за счет мышления, а не просто вырубают. Приятно находиться с ними в сборной. Хотя у нас и в "Днепре-1" отличные защитники. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это", – высказался Довбик.



В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбык.

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