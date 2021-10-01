Я люблю Украину и готов положить голову за нее, - тренер Вернидуб дал патриотическое интервью российским журналистам
Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб дал патриотическое интервью российским журналистам
Вернидуб дал интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".
Юрий Вернидуб заявил, что украинский футбол находится на более высоком уровне, чем российский.
"Кто сильнее? Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать. У вас почти все бюджетные команды! В Украине нет бюджетных (клубов, которые финансируются государством,- ред.). Бюджет - это одно. Ты его получил и распилил", - сказал Вернидуб.
Также Вернидуб ответил на вопрос о том, готов ли он поработать в России:
"Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять. Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее", - сказал Вернидуб.
После 2-х матчей группу D в ЛЧ сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а "Шерифу" предстоит встреча с миланским "Интером".
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- В другом матче ЛЧ молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .
- 1 октября стало известно, что украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб зарабатывает в клубе менее 20 тыс. евро в месяц.
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