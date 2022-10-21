Премьера песни прошла на YouTube-канале Шакиры.

В песне "Monotonía" Шакира поет об окончании отношений. В припевах говорится, что именно однообразие стало виной разрыва.

"Я никогда ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это произойдет", – делится чувствами колумбийская певица.

Шакира обращается к своему лирическому герою, которым, вероятно, может быть ее экс-муж Пике, когда он вдруг "стал другим" и оставил ее "из-за своего нарциссизма".

"Нет больше того, что было. Я тебе честно говорю: ты холоден, как Рождество", - говорится в новой композиции.

В клипе Шакира держит свое сердце в руке, а в ее груди – кровавая дыра.

"Крошка, я люблю тебя, но я люблю себя больше. Это необходимое прощание", - добавляет звезда.

В начале июня 2022 года Шакира сообщила о разводе с Жераром Пике

21 октября украинская группа Kalush Orchestra представила новый трек "In The Shadows Of Ukraine", записанный вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus

В этот день прошла еще одна премьера. Украинский музыкант Wellboy презентовал новую песню "Стиль" , чтобы подбодрить украинцев в непростое время

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb