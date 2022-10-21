"Я люблю тебя, но себя больше": Шакира выпустила первую после развода с футболистом Пике песню
Певец Ozuna и певица Шакира, которая в начале лета рассталась с футболистом Жераром Пике, представили песню "Monotonía" ("Однообразие")
Премьера песни прошла на YouTube-канале Шакиры.
В песне "Monotonía" Шакира поет об окончании отношений. В припевах говорится, что именно однообразие стало виной разрыва.
"Я никогда ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это произойдет", – делится чувствами колумбийская певица.
Шакира обращается к своему лирическому герою, которым, вероятно, может быть ее экс-муж Пике, когда он вдруг "стал другим" и оставил ее "из-за своего нарциссизма".
"Нет больше того, что было. Я тебе честно говорю: ты холоден, как Рождество", - говорится в новой композиции.
В клипе Шакира держит свое сердце в руке, а в ее груди – кровавая дыра.
"Крошка, я люблю тебя, но я люблю себя больше. Это необходимое прощание", - добавляет звезда.
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