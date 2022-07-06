Я люблю Путина как человека, - эксфутболист "Реала" и "Ман Сити"
Бывший форвард мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что любит президента РФ Владимира Путина как человека
Об этом сообщает Sport24 .
"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если да, то да. Больше всего мне нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", – сказал нигерийский футболист.
Поклонникам футбола Эммануэль Адебайор известен своей игрой за мадридский "Реал", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и ряд других клубов.
Последним клубом 38-летнего нападающего был "Сэмасси" по чемпионату Того.
Transfermarkt оценивает игрока в 0 евро.
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