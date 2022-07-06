Я люблю Путина как человека, - эксфутболист "Реала" и "Ман Сити"

Об этом сообщает Sport24 .

"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если да, то да. Больше всего мне нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", – сказал нигерийский футболист.

Поклонникам футбола Эммануэль Адебайор известен своей игрой за мадридский "Реал", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и ряд других клубов.

Последним клубом 38-летнего нападающего был "Сэмасси" по чемпионату Того.

Transfermarkt оценивает игрока в 0 евро.

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