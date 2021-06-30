"Я люблю эту страну даже без кокаина!". Соцсети о победе сборной Украины над шведами
В социальных сетях царит эйфория после победы сборной Украины по футболу над сборной Швеции
Украинцы в соцсетях не скрывают своей радости от выхода украинской сборной в 1/4 финала Евро-2020.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
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