"Я люблю эту страну даже без кокаина!". Соцсети о победе сборной Украины над шведами

Украинцы в соцсетях не скрывают своей радости от выхода украинской сборной в 1/4 финала Евро-2020.



В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".