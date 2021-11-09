Я лучше рискну переболеть, чем пойду на прививку, - олимпийский чемпион из Украины объяснил, почему он против вакцинации

Об этом он сказал в интервью Трибуна.



"Я считаю, что каждый должен сам решать. Боится заболеть - вакцинируется, не боится - не вакцинируется. Непонятно, кого от кого хотят защитить. Если я не боюсь заболеть, чего я должен вакцинироваться? Опять же, мы провакцинировались, но тест сдай. Ну, а смысл был тогда делать это? Для меня нелогичная ситуация", - сказал Александр Абраменко.



Абраменко признался, что он уже вакцинировался.



"Просто не знаешь, кого слушать, а кого нет. Думаешь: "Черт, а зачем тогда рисковать?" Я лучше рискну переболеть, чем пойду на риск вакцинации вполне здоровым. Это просто страшнее, как мне кажется. Я вакцинировался. Да, обязали. Хотя знаю, что на летней Олимпиаде в Токио даже вакцинированных заставляли делать тест дважды в день. Так зачем это все? Я бы сейчас не вакцинировался, если бы у меня был выбор", - сказал спортсмен.

В 2018 году Александр Абраменко принес сборной Украины золотую медаль в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане и стал первым спортсменом из нашей страны, выигравшим награду зимних Игр в мужских соревнованиях.

9 ноября Абраменко заявил, что для него в российско-украинской войне "не все однозначно".

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