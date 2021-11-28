"Я - легитимен". Янукович подал иск против Верховной Рады
Экс-президент Украины Виктор Янукович собирается через суд обжаловать принять в начале 2014 года решение парламента о лишении его полномочий в связи с самоустранением
Об этом заявил его спикер Юрий Кирасир, передает Еспресо.TV .
Исковое заявление поданного в Окружной административный суд города Киева.
"Это антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед безумными вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", - заявляет Кирасир у себя на фейсбуке.
Справка
22 февраля 2014 депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины".
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Тогда, после устроенных "Беркутом" и другими спецподразделениями массовых убийств протестующих на Майдане, Янукович убегал из Киева через Харьков и Крым в Россию, где он находится сейчас.
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