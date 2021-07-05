"Я король самолета": в Познани пилот запретил подниматься на борт десяткам украинцев, - СМИ

Об этом сообщает Wyborcza Poznan .



Более 30 украинских пассажиров не смогли вылететь на родину. В аэропорту отказались предоставить информацию о том, почему пассажиры не вылетели.



Как заявили очевидцы, пилот помешал посадке украинцев в самолет. Он кричал: "я здесь главный" и "я король самолета".



Следует заметить,что украинцы прошли все проверки на авиационную безопасность, паспортный контроль и регистрацию на рейс.



Представитель польского аэропорта Блаве Патрин заверил, что этот инцидент тщательно изучат и назначат расследование. Он добавил, что сейчас у него нет сведений о ненадлежащем поведении членов экипажа.

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