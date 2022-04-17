Я хотела показать всему миру, что мы – сильный народ, который до конца будет бороться за свою независимость - Магучих о своем триумфе на ЧМ

Об этом сообщает xSport.



"Решение выступать на ЧМ? Это было очень сложно. Все мнения, ментально, психологически были настроены на новости, каждую минуту ты проверяешь. Когда мы начали делать какие-то разминки, то что-то сделала и зашла в новости, в связи с родственниками. Мы решили, что нужно показывать всему миру, выступать, рассказывать новости об Украине. Мы правильно сделали, что поехали на этот ЧМ и добыли в борьбе золотую медаль. Я была очень мотивирована. Я хотела завоевать награду для Украины, показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли и свою независимость", – рассказала Магучих.



На ЧМ в помещении Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту с результатом 202 см.





Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам , чтобы остановить российскую агрессию.

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