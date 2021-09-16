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Я хотел умереть в 27 лет, - Фьюри рассказал, что чувствовал после победы над Кличко

16 сентября, 2021 четверг
18:25
Спорт Бой Владимир Кличко - Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил, что чувствовал после победы над украинцем Владимиром Кличко

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Фьюри, после победы над Кличко он хотел умереть.

"Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. У меня всегда была цель - побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкой дороги. Но когда ее у меня забрали, не было больше ничего, на чем бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию. Я больше не хотел жить, хотел умереть в 27 лет. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети . Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел просто умереть. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чем я говорю ", - признался Тайсон Фьюри.

В ноября 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.

Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Владимир Кличко
Тайсон Фьюри
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