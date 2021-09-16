Я хотел умереть в 27 лет, - Фьюри рассказал, что чувствовал после победы над Кличко

Об этом сообщает Sky Sports.



По словам Фьюри, после победы над Кличко он хотел умереть.



"Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. У меня всегда была цель - побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкой дороги. Но когда ее у меня забрали, не было больше ничего, на чем бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию. Я больше не хотел жить, хотел умереть в 27 лет. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети . Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел просто умереть. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чем я говорю ", - признался Тайсон Фьюри.

В ноября 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.



Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.

20 июля стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг , может задействовать опцию реванша, которая была прописана в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри.

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