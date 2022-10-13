Я хотел создать образ казака-воина архаического брутала, который сейчас показывают украинцы россиянам на войне - режиссер ленты "Максим Оса и золото Песиголовца"
Мирослав Латик, режиссер ленты "Максим Оса и золото Песиголовца", отметил, что в проекте изображены образы тех казаков, которые возвращают нас к европейскому звучанию украинской истории
В канун дня украинского казачества, 13 октября в кинопрокат вышел украинский приключенческий триллер "Максим Оса и золото Песиголовца" и режиссер Мирослав Латик рассказал о работе над лентой в эфире Эспрессо.
"Запуск самого проекта был еще в 2012 году, я стал режиссером этой ленты в 2019 году и был уже третьим режиссером этого проекта. Соответственно, была сложность, чтобы найти всю информацию от предыдущих производителей. Я понял, что проект мне интересен, потому что я хотел создать образ казака, который отвечал моим представлениям о казаках-воинах, не об атласной шароварщине, не о смешных оселедцах и длинных усах, а о таком архаическом брутале, который сейчас украинцы показывают россиянам на войне. То, что мы не просто поем песни, а мы знаем как, можем и умеем убивать", - заметил режиссер ленты "Максим Оса и золото Песиголовца".
Мирослав Латик отметил, что опирался на образы украинского военного деятеля периода Хмельнитчины, Максима Кривоноса и сечевое казачество.
"Эпоху брал не барочное казачество, а ближе к Великому княжеству Литовскому, то есть не те образы казаков, которые лепили русские после Хмельнитчины. А это именно те казаки, которые возвращают нас к европейскому звучанию украинской истории. И мы использовали в ленте музыку европейского типа, то есть лютни, а также типажи, одежда, замок – это все ближе к эпохе позднего европейского Средневековья", - пояснил режиссер.
Что касается стиля киноленты "Максим Оса и золото Песиголовца", то Латик определил как исторический детективный нуар (направление в кинематографе 1940-х — начале 1950-х годов, отразившее атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характер мировой войны и в первые годы холодной войны – ред.).
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