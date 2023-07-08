Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Эспрессо.

По его словам, президент России Владимир Путин настроил против себя весь цивилизованный мир, поэтому сейчас пришло идеальное время для изменения политической системы РФ.

"Мы очень хорошо знаем, что еще никогда не было более правильной ситуации для того, чтобы навести порядок с Россией. Путин совершил ошибку, смобилизовал против себя весь развитый мир. Я хотел навести порядок с Россией, когда мы развалили Советский Союз, но это было рано. Сейчас уже прошло 40 лет после того, мир более готов и мы можем помочь России изменить политическую систему", - заявил он.

Валенса отметил, что для изменения политической системы России нужно убеждать россиян пропагандой.

"Это не Путин, это не Сталин, это политическая система влечет за собой то, что делаются такие выборы. И для того также, для добра России, должны методом пропаганды доказать каждому россиянину, что завтра Путин его в войско возьмет, а послезавтра он погибнет". А сегодня погибнет его сын или его дочь, потому что Путин их в войско возьмет, поэтому не столько танками, не столько ракетами, а пропагандой должны убедить каждого россиянина, что для его жизни, для его счастья, и для нашего также нужно, чтобы Россия изменила политическую систему", – сказал Валенса.

По его мнению, проблема состоит в том, что президент России слишком долго оставался у власти.

"Не может президент страны иметь больше двух каденций по 5 лет. Потому что построит такую банду, как сейчас построил Путин, а раньше Сталин", - добавил экс-президент.